Минфин РФ предложил продлить действие норм, разрешающих не раскрывать финотчетность юрлиц

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает продлить на полгода - до 1 июля 2023 года - действие норм, разрешающих компаниям из-за опасений введения санкций не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, соответствующий проект постановления правительства размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в постановление правительства №395 от 18 марта 2022 года, которое предусматривает соответствующее право компаний в 2022 году не раскрывать консолидированную финансовую отчетность. Такая норма корреспондировалась с постановлением правительства №351, которое позволило компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения.

"Цель проекта постановления - снижение риска использования информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности, против российских составителей такой отчетности в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сопроводительных материалах к проекту.

При этом авторы документа уточняют, что не требуется продлевать действие норм постановления №395 о временном ограничении доступа к данным в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) по просьбе компаний, подпавших под санкции или опасающихся их введения. В сентябре 2022 года правительство изменило правила изъятия такой информации из публичного доступа.

В соответствии с обновленными правилами, российским компаниям с 1 января 2023 года для исключения отчетности из общего доступа придется заручиться разрешением властей, а именно: добиться включения в специальный реестр подсанкционных лиц. Право на сокрытие сведений будет у организаций оборонно-промышленного комплекса, стратегических предприятий, а также у компаний, которых определят правительство по представлению профильных министерств и Банк России.