Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Минфин РФ предложил продлить действие норм, разрешающих не раскрывать финотчетность юрлиц

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает продлить на полгода - до 1 июля 2023 года - действие норм, разрешающих компаниям из-за опасений введения санкций не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, соответствующий проект постановления правительства размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в постановление правительства №395 от 18 марта 2022 года, которое предусматривает соответствующее право компаний в 2022 году не раскрывать консолидированную финансовую отчетность. Такая норма корреспондировалась с постановлением правительства №351, которое позволило компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения.

"Цель проекта постановления - снижение риска использования информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности, против российских составителей такой отчетности в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сопроводительных материалах к проекту.

При этом авторы документа уточняют, что не требуется продлевать действие норм постановления №395 о временном ограничении доступа к данным в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) по просьбе компаний, подпавших под санкции или опасающихся их введения. В сентябре 2022 года правительство изменило правила изъятия такой информации из публичного доступа.

В соответствии с обновленными правилами, российским компаниям с 1 января 2023 года для исключения отчетности из общего доступа придется заручиться разрешением властей, а именно: добиться включения в специальный реестр подсанкционных лиц. Право на сокрытие сведений будет у организаций оборонно-промышленного комплекса, стратегических предприятий, а также у компаний, которых определят правительство по представлению профильных министерств и Банк России.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });