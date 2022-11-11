Банк России скоро отменит часть ограничений на раскрытие информации по финрынку

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует отменить часть послаблений, которые были введены и предполагают возможность не раскрывать часть информации по конкретным игрокам финансового рынка, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния на форуме Finopolis.

Он напомнил, что о таких планах неоднократно сообщало руководство регулятора.

"Дефицит информации по финансовому рынку означает издержки, как для игроков финрынка, так и для общества в целом", - отметил Габуния.

"Мы заканчиваем проработку отмены послаблений в части той информации, которая не несет каких-либо рисков, из-за возможных действий недружественных стран, то есть из-за введенных санкций", - пояснил он.

При этом он добавил, что часть информации останется по-прежнему закрытой. Скорее всего, это будет касаться персональных данных, все, что касается информации по финансовому рынку, должно быть открыто.

Российские банки, следуя рекомендациям Банка России, в феврале-марте 2022 года перестали публиковать финансовую отчетность.

Участники финансового рынка и регулятор в последнее время не раз говорили о необходимости вернуться к раскрытию информации, но при этом не публиковать чувствительную информацию, так или иначе несущую санкционные риски.

10 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор считает необходимым вернуться к раскрытию информации эмитентами с 2023 года, хотя и в новом формате. Формат сейчас активно обсуждается.

"Когда произошли эти шоки, мы закрыли большой объем информации финансовых институтов. Но для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, конечно, нужен возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями (кроме той информации, которая повышает чувствительность компаний к санкциям). Мы готовимся к тому, чтобы начать давать больше информации, чтобы инвесторы могли принимать решения", - говорила она 8 ноября.