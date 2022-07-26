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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Дело устроившего стрельбу в пермском вузе направлено в суд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в Пермский краевой суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, обвиняемого в вооруженном нападении на вуз осенью прошлого года.

По версии следствия, 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьём, пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета и начал стрелять в направлении людей и машин. Началась паника, в ходе которой 18 человек попытались спастись, в том числе выпрыгивая из окон учебных корпусов, сообщал ранее Следственный комитет.

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В результате стрельбы шесть человек погибли, более 20 получили ранения и еще 37 человек - "различные телесные повреждения".

"Также Бекмансуров отказался подчиниться законным требованиям сотрудника полиции бросить оружие и выстрелил в его сторону из ружья. Полицейский, применив табельное огнестрельное оружие, обезвредил нападавшего и задержал его", - заявляли в СК.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Пермь Тимур Бекмансуров
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