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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Путин надеется на завершение 1 декабря демобилизации студентов и аспирантов в Донбассе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Демобилизация студентов, аспирантов и обучающихся в магистратуре на дневной форме обучения на новых территориях РФ должна завершиться 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто учатся в магистратуре, то, сегодня 1 декабря, и сегодня она по плану должна закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", - сказал он на встрече с молодыми учеными.

Говоря о ситуации в Херсоне, Путин заметил, что четыре вуза из этого города переехали с правого берега Днепра на левый. В связи с этим он подчеркнул необходимость создания условий, чтобы студенты этих учебных заведений могли продолжить обучение.

"Многие из них продолжают (обучение) в очно-заочной форме. Для них нужно создать соответствующие условия, и это, конечно, будет сделано так же, как и для профессорско-преподавательского состава этих вузов", - сказал Путин в связи с этим.

Студенты из Донецкой и Луганской народных республик были мобилизованы на военную службу до вхождения этих регионов в состав РФ. В середине ноября Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР.

Замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров сообщил в четверг на Конгрессе молодых ученых о демобилизации более 3 тысяч студентов из ДНР и ЛНР.

Владимир Путин ДНР ЛНР
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