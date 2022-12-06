Глава Минэкономразвития пообещал задействовать потенциал ведомства для развития туризма

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития, получив полномочия упраздненного Ростуризма по регулированию туристической отрасли, будет стремиться максимально задействовать свой потенциал крупного, многофункционального министерства, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ведомства Максим Решетников.

"Если говорить об идеологии, идеология заложена нацпроектом ("Туризм и индустрия гостеприимства" - ИФ). Если говорить об изменениях, то стоит задача максимально задействовать потенциал крупного, многофункционального министерства экономики", - сказал он.

Министерство, по его словам, также занимается вопросами мастер-планирования территорий, оказания госуслуг в сфере туризма, аккредитации гидов-проводников и другими, связанными с регулированием туристического рынка.

"И то же самое касается других направлений. Мы обсуждаем темы малого и среднего бизнеса, донастройки мер поддержки с учетом потребностей туризма. Интеграцию региональных инструментов, будь то инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация долгов региона перед федерацией в обмен на инвестиции, чтобы выцелить все эти вопросы на туризм и дополнительную синергию придать. Все это собрать в рамках большого министерства, выделить дополнительные внутренние ресурсы, придать новое качество всем этим процессам", - отметил министр.

Вернувшись из Мьянмы, где Решетников участвовал в заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр рассказал, что там обсуждалась и более плотная интеграция туристической повестки во внешнеэкономическую.

"Это ведь не только привоз сюда туристов, это все системы оплаты, рубли, которые здесь останутся, на какие товары из России они будут потрачены. А есть ли возможность инвестиций: надо, может быть, и строить отели. Наши инвесторы, сети готовы. Чтобы мы не только внутри страны развивались, это абсолютный приоритет, но и дополняли такими рынками. Зимой в России пляжного отдыха нет, все мы об этом догадываемся. Хорошо, если в пакете тех же российских операторов будут отели с российским участием, и наши компании будут летать", - пояснил министр.

20 октября президент Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его полномочия по регулированию туристической отрасли Министерству экономического развития.