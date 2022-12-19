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Базельский комитет утвердил стандарты концентрации рисков банков в криптовалютах

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Группа управляющих центральными банками и глав надзорных органов (The Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS), контролирующая работу Базельского комитета по банковскому надзору, утвердила стандарты, касающиеся концентрации рисков банков в криптовлаютных активах.

Новые стандарты вступят в силу 1 января 2025 года, говорится в заявлении GHOS.

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Регулятор выделяет две группы криптовалютных активов по степени их рискованности.

К первой группе он относит традиционные токенизированные активы, а также криптовалюты с "эффективными стабилизационными механизмами", соответствующие принятой Базельским комитетом классификации. Требования к капиталу банков, владеющих этими активами, определяются действующими правилами Базеля в зависимости от их классификации.

Ко второй группе GHOS относит активы, не отвечающие условиям классификации - и, таким образом, считающиеся более рискованными по сравнению с первой группой. На долю этих активов должно приходиться не более 2% капитала первого уровня (Tier 1) банков, а в основном - менее 1%, говорится в документе, распространенном GHOS.

"Хотя прямая концентрация криптовалют в глобальной банковской системе остается довольно низкой, недавние события подчеркивают важность наличия строгой регулятивной структуры для активных международных банков с целью ограничения рисков, связанных с криптоактивами, - говорится в заявлении. - GHOS поручил Базельскому комитету продолжать оценку событий на криптовалютном рынке, касающихся банков, в том числе их роли как эмитентов стейблкойнов".

Хаотичное банкротство криптовалютной биржи FTX, которое привело к серьезным потерям инвесторов, подчеркивает важность создания четкой регулятивной среды для отрасли, отмечает Bloomberg.

Кроме того, Базельский комитет продолжит сотрудничать с другими глобальными регуляторами и Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) для создания глобальной регулятивной структуры для стейблкойнов.

Базельский комитет GHOS FSB
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