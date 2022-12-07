Замгендиректора авиакомпании Минобороны арестован по делу о получении 2 млн руб. взятки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы санкционировал арест заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 лётный отряд" Минобороны России, подозреваемого в получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщил "Интерфаксу" в суде.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бутусова Е.Н. на срок до 5 февраля", - сказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Бутусову вменяется ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, чиновнику грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Расследованием дела, по данным суда, занимается 516-й военный следственный отдел СК РФ.

Должность замдиректора по наземному обслуживанию, согласно открытым источникам, Бутусов занимает с 2016 года. До этого он шесть лет служил в Управлении авиации центрального аппарата МЧС России, а с 2014 по 2016 года был замначальника отдела Управления авиации специального назначения в ОАО "Вертолеты России".