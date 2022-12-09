Пожар в Химках затронул три крупные страховые компании и перестраховщика РНПК

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заявления о возмещении страхового ущерба в связи с пожаром в ТЦ "Мега Химки" могут получить три ведущие страховые компании - "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и "Страховой дом ВСК", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, перестраховочная выплата ляжет в связи с этим убытком на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК).

В трех страховых компаниях агентству подтвердили наличие договоров страхования рисков, связанных с магазинами ТЦ "Мега Химки", в компаниях анализируют обстоятельства происшествия, готовятся к оценке ущерба.

Источник отметил, что "самым значительным по объему окажется убыток оказавшегося в эпицентре огня гипермаркета OBI, риски которого страховал "Ингосстрах"". Кроме того, по его словам, договор страхования имущественных рисков магазина "Ашан", расположенного в пострадавшем торговом центре, был заключен компанией "РЕСО-Гарантия", риски двух крупных магазинов бытовой техники и электроники, в том числе "М-Видео", были застрахованы в "Страховом доме ВСК".

В "Ингосстрахе" агентству подтвердили наличие договора имущественного страхования пострадавшего от огня в пожаре в Химках гипермаркета OBI. "В компании "Ингосстрах" застрахован сгоревший гипермаркет в Химках. Размер ущерба уточняется и будет определен после расследования обстоятельств и причин произошедшего пожара. Эксперты "Ингосстраха" находятся на постоянной связи с клиентом и оказывают все необходимые помощь и консультации", - сообщила СК.

В СК "РЕСО-Гарантия" агентству также подтвердили наличие договора страхования рисков "Ашана", страховщик на связи с клиентом.

В ВСК сказали о наличии договора страхования. "Сумму договора раскрыть на данный момент не можем. После экспертизы, в случае признания события страховым, мы обязательно выполним взятую на себя ответственность", - сообщили в ВСК "Интерфаксу".

По словам источника, "в ТЦ "Мега Химки" представлены несколько собственников, которые заключали свои договоры страхования. Кроме того, на условиях аренды там работают десятки небольших магазинов одежды, парфюмерии, они могут столкнуться с проблемами порчи товара из-за задымления даже в случае, если от огня материальные ценности не пострадали. Кроме того, во время пожара могли получить повреждения припаркованные на стоянке возле "Меги" автомобили третьих лиц. В результате страховщиков, затронутых этим пожаром (но в меньших объемах), может оказаться гораздо больше".

Источник агентства убежден, что "совершенно точно убытки страховщиков из-за пожара в ТЦ "Мега Химки" лягут и на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). В какой степени - зависит от конкретных договоров перестрахования рисков прямых страховщиков, а главное - от сроков их заключения. До весны этого года обязательная доля передачи рисков по договорам перестрахования в РНПК законодательством определялась в 10%, позже обязательная цессия была увеличена до 50%. Прямые страховщики могут передавать РНПК по согласованию долю рисков, превышающую размер обязательной цессии. Значительная часть договоров страхования рисков торговыми центрами, как правило, заключается в конце года".

Как напомнил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, в России за последнее время случилось несколько очень крупных серьезных пожаров, связанных с большими объектами, в том числе с крупными торговыми комплексами.

"Но ущерб от этого пожара, по предварительной оценке, относится к категории самых крупных, скорее всего, убыток превысит максимальную сумму, которую до этого платили российские страховщики. Предварительная оценка совокупного ущерба - около 20 млрд рублей, - сказал он агентству.- По нашей информации, в результате пожара пострадало также имущество автовладельцев, то есть припаркованные на стоянке у ТЦ автомобили, а также имущество, которое находилось на территории данных комплексов, но за пределами самого здания. К сожалению, есть информация о погибшем во время пожара".

Говоря о рисках арендаторов ТЦ "Мега Химки", Уфимцев напомнил, что тема страхования по договорам аренды решается, как правило, двумя способами: "Либо арендатор сам осуществляет страхование за свой счет, тогда за поврежденное имущество заплатит страховщик, либо по условиям договора аренды арендодатель возлагает обязанность страховать риски на самого арендополучателя, тот и несет сам ответственность".

В целом, по словам главы ВСС, установление обстоятельств, размеров, причин имущественных убытков магазинов и арендаторов, связанных с этим пожаром, может занять не менее месяца. Но такой порядок не касается убытков по автокаско. "Там все просто. В течение трех дней автовладелец должен подать извещение своему страховщику о наступлении страхового события, выплата последует независимо от сроков расследования происшествия", - отметил Уфимцев.

Гипермаркет OBI в ТЦ "Мега Химки" загорелся около 6 утра и выгорел полностью. По данным МЧС, погиб один человек, охранник. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"Мега" - российская сеть торговых центров, они расположены в 11 крупнейших городах России, которые ежегодно посещают более 250 млн человек. Каждый центр занимает около 124 тысяч кв. метров примерно с 200 магазинами в каждом.