Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Пожар на складе стройматериалов в Петербурге потушен спустя несколько дней

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Полностью потушено возгорание на складе в Колпинском районе Петербурга, которое началось во вторник, 25 октября, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по городу.

"28 октября в 22:28 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе со стройматериалами общей площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, крыша здания обрушилась на площади 9 тыс. кв. м. Пожар локализовали в ночь на среду, днем в среду ликвидировали открытое горение.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Возгорание тушили по третьему рангу сложности из пяти. С огнем боролись более 120 сотрудников МЧС и почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Минюст признал иноагентом основательницу "Дождя" Наталью Синдееву

Минюст признал СМИ-иноагентом компанию Bookmate и двух граждан

Что произошло за день: пятница, 28 октября

Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" оправдан судом в многомиллиардной растрате

Биржевые цены на топливо в октябре снизились на 6-9%

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });