Пожар на складе стройматериалов в Петербурге потушен спустя несколько дней

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Полностью потушено возгорание на складе в Колпинском районе Петербурга, которое началось во вторник, 25 октября, сообщает в пятницу пресс-служба главка МЧС по городу.

"28 октября в 22:28 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе со стройматериалами общей площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, крыша здания обрушилась на площади 9 тыс. кв. м. Пожар локализовали в ночь на среду, днем в среду ликвидировали открытое горение.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Возгорание тушили по третьему рангу сложности из пяти. С огнем боролись более 120 сотрудников МЧС и почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.