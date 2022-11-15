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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ozon оценил в 10,8 млрд рублей убытки из-за произошедшего в августе пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге в Подмосковье, говорится в квартальном отчете компании.

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Оценка включает в себя оцененный ущерб компании, убытки от выбытия, обесценения и прекращения признания основных средств компании, а также оцененные требования третьих лиц и прочие расходы.

3 августа в результате пожара, который охватил площадь в 55 тыс. кв. м., серьезно пострадал фулфилмент-центр Ozon. Пожар распространился на два блока в трехблочном складском комплексе. Общая площадь фулфилмент-центра - 76 тыс. кв. м.

Компания на следующий день сообщала, что товары, хранившиеся на затронутых пожаром площадях, а также поврежденное оборудование были застрахованы на сумму до 11 млрд рублей. Еще на 1 млрд рублей застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Ozon Подмосковье
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