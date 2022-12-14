Кремль ждет подтверждения решения США передать Украине ЗРК Patriot

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле ждут официального подтверждения информации СМИ о том, что США решили поставить Украине противоракетные комплексы Patriot.

"Я не стал бы пока комментировать, потому что это сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ - вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать последствия этих поставок.

Пескова также спросили, согласны ли в Кремле с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что на Украине в эти комплексы станут законной целью для российских военных.

"Безусловно", - ответил он.

Источники CNN в администрации США сообщили, что Вашингтон уже на этой неделе может объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot, подготовка к этим поставкам завершается. Решение о поставках должен также согласовать глава Пентагона Ллойд Остин, затем решение будет принимать уже президент Джо Байден. По сведениям телекомпании, украинских военных будут в Германии учить использовать эти комплексы.