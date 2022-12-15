Посол РФ в США заявило, что передача ВСУ комплексов Patriot создаст риски для мировой безопасности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне в своем опубликованном в среду в социальной сети комментарии отмечает, что возможная передача США Украине высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны "Patriot" не только нанесет урон российско-американским отношениям, но и создаст дополнительную угрозу для глобальной безопасности.

"В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Дж.Байден. (...) Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям. (...) Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности", - говорится в комментарии дипмиссии.

Посольство отмечает, что "именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта".