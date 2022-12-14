Границы субсидиарной ответственности бенефициаров в банкротстве могут быть расширены

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России рассмотрит вопрос о том, должен ли реальный владелец бизнеса нести ответственность вместо утаившего документацию директора организации-банкрота, который отвечает признакам номинальности, но не признается в этом, свидетельствует картотека суда.

Такой вопрос возник в деле о несостоятельности одной из структур Эдуарда Киценко, бывшего владельца торговой сети Podium Market. У этого ритейлера, специализировавшегося на дизайнерской одежде, начались проблемы в 2017 году: весной в прессе появились сообщения, что компания задерживает оплату товаров дизайнерам. Тогда же кредиторы стали обращаться в суд с заявлениями с просьбой признать банкротом головную компанию группы Киценко - ООО "Подиум Маркет".

В августе 2016 года, "Подиум Маркет" (позднее переименован в инвестиционно-производственную компанию (ИПК) "Атлас") взял в Абсолют банке кредит в 2 млрд рублей, одним из обеспечений по которому было поручительство другой структуры Киценко - ООО "Абсолют". Кредит полностью возвращен не был, и банк в декабре 2018 года инициировал дело о несостоятельности "Абсолюта". В реестр требований кредиторов были включены требования на 967 млн рублей, из которых 964,5 млн рублей приходилось на основной долг.

В августе 2019 года "Абсолют" был признан банкротом. На тот момент в реестре требований к компании числились долги на 984,23 млн руб., свидетельствуют данные из отчета арбитражного управляющего, размещенные на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Гендиректор без зарплаты из безработных

В июле 2020 года по требованию конкурсного управляющего Павла Новикова суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам "Абсолюта" его гендиректора Мурада Шихмагомедова. Основанием для этого стало нарушение статьи 126 закона о банкротстве, который обязывает руководителя компании в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать ему бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности. Привлечение к субсидиарной ответственности в этом случае происходит на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 61.11 закона о банкротстве.

Однако Абсолют банк решил, что Шихмагомедов - не тот человек, который должен отвечать по долгам "Абсолюта" в рамках "субсидиарки".

"Шихмагомедов М.К. стал директором должника в период, когда в отношении основной компании группы, ООО "Подиум Маркет", было подано заявление о признании ее банкротом. На момент своего назначения Шихмагомедов М.К. был зарегистрирован в городе Махачкале Республики Дагестан, не имел никакого управленческого опыта; с 2010 по 2017 семь лет нигде не работал, у должника не получал заработную плату, не производил пенсионные начисления, а после прекращения работы у должника снова нигде не работал и получал пособие по безработице", - говорится в материалах дела.

Эти обстоятельства дали основания Абсолют банку предполагать, что Шихмагомедов был лишь номинальным руководителем. "Его назначение было обусловлено перекладыванием риска субсидиарной ответственности за непередачу документов в ситуации очевидного банкротства должника", - приводится в материалах дела позиция кредитной организации. Поэтому, по мнению Абсолют банка, ответственность за то, что конкурсному управляющему не была передана документация, должен нести Киценко.

Честное слово, я не такой

Заявления о привлечении Киценко к субсидиарной ответственности по долгам "Абсолюта" подали и Абсолют банк, и новый конкурсный управляющий Людмила Демяшкина.

Суды им отказали. Доводы о том, что Шихмагомедов был номинальным руководителем, по мнению Арбитражного суда Москвы, "не нашли достаточного подтверждения". Сам Шихмагомедов в суде так себя не называл, более того, заявил, что являлся реальным директором "Абсолюта" и документы хранились лично у него. То, что они не были переданы, Шихмагомедов объяснял тем, что не получал соответствующие запросы от конкурсного управляющего, а когда документацию искали уже судебные приставы - тем, что исполнительное производство велось не по месту его регистрации, говорится в материалах дела. В конце концов что-то конкурсный управляющий получил, но состав переданной информации его не устроил, свидетельствуют материалы дела.

Еще одним основанием для отказа банку и Демяшкиной стало отсутствие информации о действиях Киценко. Заявители, отметил суд, не представили доказательств, которые бы свидетельствовали, что владелец бизнеса действовал совместно с Шихмагомедовым и каким-либо образом способствовал сокрытию информации о должнике или его имуществе.

С учетом этого, по мнению судов, оснований для привлечения к ответственности Киценко нет. Обеспечить ведение бухучета и хранение документов финансовой отчетности должен руководитель компании, напомнил Арбитражный суд Москвы положения закона об обществах с ограниченной ответственностью.

С этими аргументами согласились апелляция и кассация.

Умаление института субсидиарной ответственности

После этого Абсолют банк и конкурсный управляющий обратились с жалобами в ВС РФ. Они настаивают, что Шихмагомедов был номинальным руководителем "Абсолюта". В их жалобе говорится, что он соответствует признакам, которые называла Федеральная налоговая служба в своем письме от 20 марта 2019 года: отсутствие постоянного места работы или незначительный уровень дохода; низкий уровень образования; проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица.

Смысл же и предназначение номинального руководителя, продолжают свою аргументацию заявители, состоят в том, чтобы брать на себя ответственность за нарушения вместо действительных бенефициаров. Поэтому, если нарушение есть, как, например, в случае с документацией "Абсолюта", то ответственность должно нести реальное контролирующее должника лицо, а именно Киценко.

"Подход [нижестоящих] судов умаляет сам институт привлечения к субсидиарной ответственности непосредственно контролирующего должника лица, получающего выгоду от своих противоправных действий, заменяя ее на формальное привлечение к ответственности номинального руководителя, который целенаправленно назначается на эту должность лишь для перекладывания ответственности с реально виновных лиц на номинальных, что в конечном итоге не приводит к восстановлению нарушенных прав кредиторов", - считают авторы жалоб.

Эти доводы судья ВС РФ Ирина Букина сочла достаточными для передачи спора на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ. Заседание назначено на 16 января 2023 года.

68,59% в ООО ИПК "Атлас" принадлежит ЗАО "Подиум", которым на момент учреждения в 2003 году владели в равных долях Киценко и Игорь Краюшкин. Еще 21,39% в "Атласе" - у Kinde Establishment Ltd., 10,01% - у Сергея Тригубца. Все доли находятся заложены Абсолют банку.

Компания признана банкротом в 2018 году. В добанкротный период финансовые показатели не раскрывала. Накопленный убыток на конец 2021 года - 4,3 млрд рублей.

"Абсолютом", учрежденным в 2010 году, Киценко владел через ООО "Луиджи Альбино". В 2010-2013 годах компания показывала нулевую выручку, в 2014-м она составила 76 тыс. рублей, в 2015-м - 633 тыс. рублей. Позднее информация не раскрывалась. Накопленный убыток на конец 2015 года - 9,9 млн рублей.

Косвенные - тоже доказательства

Существует презумпция (предположение, которое считается истинным до тех пор, пока не доказано обратное - ИФ), согласно которой в ситуации, когда документы бухучета и отчетности компании-банкрота отсутствуют или искажены и полное погашение требований к ней невозможно, то ответственность несет контролирующее должника лицо (КДЛ), напоминает советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин. По его словам, этот подход закреплен СКЭС ВС РФ в определении от 25 сентября 2020 года и в целом устойчиво применяется на практике.

Исходя из буквального и системного толкования упомянутой выше нормы закона о банкротстве, на основании которой к ответственности был привлечен Шихмагомедов, следует, что эта презумпция не применяется в отношении лиц, в отношении которых отсутствует обязанность по организации и ведению бухгалтерского учета и хранению документов, говорит Бородкин, то есть - в рассматриваемой ситуации - в отношении Киценко. "Однако это не может само по себе исключать обязанность суда проверить доводы лиц, требующих привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ, относительно того, что необходимые для проведения процедур банкротства документы хранились у фактического руководителя, не заинтересованного в их передаче конкурсному управляющему, что в итоге привело к существенному затруднению проведения банкротства", - считает Бородкин.

При этом доводы заявителей не обязательно должны опираться на прямые доказательства. "В настоящее время практика судов на основании использования не только прямых, но и косвенных доказательств позволяет достаточно эффективно привлекать к субсидиарной ответственности действительно виновных контролирующих лиц, действия которых привели должника к объективному банкротству с невозможностью полного погашения требований кредиторов", - говорит Бородкин.