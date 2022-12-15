На нефтезаводе в Иркутской области на площади 2,5 тыс кв. м. произошел пожар

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара, ликвидируемого на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарском городском округе Иркутской области, составляет 2,5 тыс. кв. м, сообщил "Интерфаксу" мэр муниципалитета Сергей Петров.

"(Площадь - ИФ) 2,5 тыс. кв. м", - сказал Петров.

В региональном управлении МЧС сообщали, что на тушение пожара на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе привлечено более 100 человек и 25 единиц техники.