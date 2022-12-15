Голикова сообщила о снижении смертности в России в январе-октябре на 19%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В России за первые десять месяцев 2022 года смертность снизилась на 19% и постепенно возвращается к доковидному периоду, сообщила на форуме "Моя поликлиника" вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, снижение наблюдается "по всем причинам смертности: и болезням системы кровообращения, и злокачественным новообразованиям".

Она выразила надежду, что 2022 год, несмотря на "испытание ковидом", станет годом начала постепенного возвращения к "показателям смертности доковидного периода", которые будут достигнуты в 2023 году.

Голикова уточнила, что в Москве снижение смертности за 10 месяцев года составило 25,5%.

"По итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве, если по декабрю будут еще лучше показатели, то будет и лучше, оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году", - сказала также вице-премьер.

Она напомнила, что среди национальных целей, определенных указом президента, - повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году в целом по России до 73,7 года, а к 2030 году - до 78 лет. Москва традиционно по этому показателю опережала Россию, добавила она.