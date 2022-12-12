Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В России ожидаемая продолжительность жизни с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года; прогнозируется, что к концу текущего года этот показатель будет больше, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года чуть будет больше", - сказал Мурашко на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения".

По его словам, Россия в настоящее время вышла на устойчивую траекторию снижения смертности. "Мы вернулись сейчас уже к показателям ниже 2019 года", - отметил министр.