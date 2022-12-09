Росстат сообщил о снижении убыли населения за 10 месяцев на 37,5% к 2021 году

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В России в январе-октябре 2022 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) снизилась на 37,5% по сравнению с январем-октябрем 2021 года, составив 501,6 тысячи человек (против 802,8 тысячи годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-октябре 2022 года уменьшилось на 6,7% - до 1 092 066 детей с 1 169 911 в январе-октябре 2021 года.

Число умерших в стране за первые 10 месяцев 2022 года снизилось на 19,2% - до 1 593 707 человек с 1 972 688 человек в январе-октябре 2021 года.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1 043 тысячи человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.