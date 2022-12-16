Правительство к февралю подготовит новые меры поддержки демографии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - К февралю российские власти завершат оценку действующих мер по поддержке демографии и выработают новые меы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Вчера на совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент затрагивал этот вопрос и в соответствии с его более ранним поручением правительство ведет проект по разработке дополнительных мер и оценке эффективности уже действующих мер по поддержке демографии. И предполагается, что работа будет завершена к февралю, и мы представим соответствующие предложения", - сказала она.

15 декабря президент Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер, направленных на повышение рождаемости в стране и увеличение продолжительности жизни. На этом же заседании Голикова сообщила, что в рамках изучения факторов, влияющих на рождаемость, до 25 декабря будет подготовлен "портрет женщины, желающей родить ребенка". До конца февраля "портрет" дополнят результатами пилотных исследований, "направленных на определение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей". До 15 апреля власти составят адрресные рекомендации регионам по мерам повышения рождаемости.

В июле Путин поручал правительству разработать комплекс дополнительных мер, "направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев, в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы".

6 декабря замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила о сложной демографической ситуации в стране, которая "во многом обусловлена объективными причинами, наложением двух негативных демографических волн: последствия Великой Отечественной войны, на которые синхроном потом наложились последствия распада СССР, и количество женщин, рожденных в эти годы, было меньше".

В мае этого года Голикова сообщала, что число женщин, которое находится в репродуктивном возрасте за последние десять лет - с 2010 по 2021 год - сократилось на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн. "В силу этих объективных обстоятельств количество первых и вторых родов у нас уменьшилось", - говорила вице-премьер.