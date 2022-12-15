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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Минздрав отметил рост ожидаемой продолжительности жизни в России в 2022 на 2,3 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительность жизни в России, по данным на конец ноября 2022 года, на 2,3 года выше, чем было в конце 2021 года, заявил на форуме "Моя поликлиника" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По состоянию на конец ноября, значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более, чем на 2,3 года", - сказал он.

12 декабря министр говорил, что Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности и вернулась к показателям ниже 2019 года.

На этом же форуме вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам января-ноября 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года.

Минздрав Михаил Мурашко Татьяна Голикова
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