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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В "Роскосмосе" заявили, что решение по поврежденному "Союзу МС-22" примут в конце декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22", который пристыкован к МКС, будут приняты в конце декабря, заявили в "Роскосмосе".

В госкорпорации также отметили, что подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на Международную космическую станцию в более ранние сроки в связи с повреждением пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22".

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Ранее в субботу в "Роскосмосе" заявили, что температурный режим во всех отсеках корабля "Союз МС-22" варьируется от 28 до 30 градусов Цельсия и не выходит за пределы допустимых значений.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и НАСА ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

МКС Роскосмос Союз МС-22
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