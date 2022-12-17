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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Разъяснения по поводу продолжительности срочной службы, менингококковая инфекция у московских мигрантов и третье место сборной Хорватии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется. После публикаций в СМИ он заверил, что никаких изменений в закон о службе по призыву не предлагается.

- Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу. Ранее городская администрация уже предупредила, что проживать в неразрушенных квартирах небезопасно.

- Сборная Хорватии завоевала бронзу ЧМ, победив Марокко. Команда в третий раз завоевала медали на чемпионате мира.

- Решение по поврежденному "Союзу МС-22" примут в конце декабря. Подготовка "Союза МС-23" может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки. Температура на борту "Союза МС-22" не выходит за пределы допустимых значений.

- Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве. Службы города занимаются вакцинацией столичных мигрантов от менингококковой инфекции.

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