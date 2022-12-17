Температура на корабле "Союз МС-22" к вечеру субботы остается в пределах нормы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) продолжает следить за параметрами на борту корабля "Союз МС-22" и российского сегмента МКС, температура в корабле остается в пределах нормы, сообщили в "Роскосмосе".

"Температура в корабле остается в пределах нормы - от 28 до 30 градусов", - сказали в госкорпорации.

Там также сообщили, что российский экипаж станции в данный момент отдыхает.

Ранее в субботу в госкорпорации заявили, что температурный режим во всех отсеках корабля "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимых значений.

Решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22" будут приняты на совещании в конце декабря. Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.