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Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрические данные удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ. Такая биометрия может быть использована в качестве второго фактора при авторизации на Госуслугах или при предъявлении QR-кода вместо паспорта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума инновационных финансовых технологий Finnopolis.

"Мы подготовили поправки, которые все-таки позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк. Понятно, что по такой биометрии набор услуг будет ограничен, но, например, это будет второй фактор авторизации на Госуслугах", - рассказал Шадаев.

По словам министра, из-за участившихся случаев мошенничества с учетными записями на Госуслугах, в Минцифры рассматривают возможность сделать такую двухфакторную аутентификацию обязательной, либо опциональной.

Кроме того, такая биометрия может использоваться в качестве удостоверения личности при предъявлении QR-кода, не исключил Шадаев. Это будет дополнительной мотивацией для пользователей сдавать свои биометрические данные, полагают в Минцифры.

Минцифры Максут Шадаев

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