В Минцифры назвали компиляцией старых утечек выставленную на продажу базу данных

Информация об утечке с "Госуслуг" не подтвердилась, заявил глава ведомства Максут Шадаев

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Информация об утечке данных с портала госуслуг не подтвердилась, появившаяся в открытом доступе база оказалась компиляцией ранее появившихся в сети данных стороннего ресурса, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Это опять база (данных) "Почты России", та утечка, которая в четвертый раз под этим видом (новой утечки-ИФ) выдаётся. Компиляция (данных). Это точно абсолютно", - сказал министр.

29 июля в пресс-службе "Почты России" сообщили, что "одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки", в результате чего "фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков". Там заверили, что "доступа к другим записям у взломщиков нет", а "утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает".

18 октября в пресс-службе "Ростелекома", который занимается эксплуатацией инфраструктуры электронного правительства, включая портал госуслуг, заявили, что сообщение об утечке данных пользователей "Госуслуг" оказалось фейком. Тогда база состояла из 2,5 млн записей, которую кибермошенники продают как "третий фрагмент базы Госуслуг".

Как сообщили в "Ростелекоме", компания установила, что база не имеет отношения к порталу Госуслуг так же, как и аналогичный файл, о котором были сообщения 11 октября 2022 года. "При этом, судя по документу, реальная дата утечки - 24 января 2021 года", - сказали в компании.

"Результаты расследования дают основания для вывода, что источником утечки стала система, в которой указанные данные собираются от пользователей самостоятельно. Технические детали инцидента 11 октября позволяют предположить, что это могут быть ресурсы "Почты России"", - заявил тогда "Ростелеком".