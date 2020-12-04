Путин призвал не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - При внедрении искусственного интеллекта, в частности, в сфере госуслуг, необходимо обеспечить безопасность и не допустить утечки персональных данных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Миллиарды рублей будут направлены на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат государственных услуг, большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации у человека в так называемом проактивном режиме", - сказал Путин в пятницу, выступая на пленарном заседании Международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту.

Глава государства подчеркнул, что, к примеру, когда в семье рождается ребенок, то алгоритмы системы сами оформят необходимые справки и документы.

При этом Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечения защиты персональных данных. "Так, механизм госуслуг должен работать в современном мире, и в короткие сроки мы должны его запустить - по сути, создать систему в государстве, комфортную для граждан, безопасную, конечно, с точки зрения защиты персональных данных", - заявил президент.

Глава государства попросил правительство оперативно внести в парламент проекты законов, которые позволяют вводить экспериментальные режимы для использования технологии искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы.

Путин отметил, что уже в ближайшее время правительству будет необходимо утвердить стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы с практическими мерами по внедрению алгоритма ИИ.

"Программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо обязательно принимать и на региональном уровне", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что с губернаторами планируется отдельно встретиться и поговорить по всем этим вопросам.

Путин еще раз подчеркнул, что при внедрении искусственного интеллекта "необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, персональных данных, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан".