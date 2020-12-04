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Путин призвал не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - При внедрении искусственного интеллекта, в частности, в сфере госуслуг, необходимо обеспечить безопасность и не допустить утечки персональных данных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Миллиарды рублей будут направлены на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат государственных услуг, большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации у человека в так называемом проактивном режиме", - сказал Путин в пятницу, выступая на пленарном заседании Международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту.

Глава государства подчеркнул, что, к примеру, когда в семье рождается ребенок, то алгоритмы системы сами оформят необходимые справки и документы.

При этом Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечения защиты персональных данных. "Так, механизм госуслуг должен работать в современном мире, и в короткие сроки мы должны его запустить - по сути, создать систему в государстве, комфортную для граждан, безопасную, конечно, с точки зрения защиты персональных данных", - заявил президент.

Глава государства попросил правительство оперативно внести в парламент проекты законов, которые позволяют вводить экспериментальные режимы для использования технологии искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы.

Путин отметил, что уже в ближайшее время правительству будет необходимо утвердить стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы с практическими мерами по внедрению алгоритма ИИ.

"Программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо обязательно принимать и на региональном уровне", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что с губернаторами планируется отдельно встретиться и поговорить по всем этим вопросам.

Путин еще раз подчеркнул, что при внедрении искусственного интеллекта "необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, персональных данных, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан".

Владимир Путин

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