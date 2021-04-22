Согласие на обработку личных данных соцсетями и мессенджерами начнет действовать с 1 сентября

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Согласия на обработку персональных данных соцсетями, приложениями и сайтами, требования к которым утверждены Роскомнадзором, будут действовать с 1 сентября. Соответствующий приказ ведомства размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок действия приказа составляет шесть лет - до 1 сентября 2027 года.

В согласии должно быть: ФИО, контактная информация (телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс) того, кто его дает, а также сведения об операторе персональных данных, перечень которых зависит от того, является ли он юридическим, физическим лицом или ИП.

Там также должен быть перечень сайтов, на которых эти персональные данные могут публиковаться, цель их обработки, категории и перечень персональных данных, которые могут быть обработаны (персональные, специальные или биометрические). Там же по желанию человек может указать, на какие категории данных он устанавливает запрет обработки, а также ограничения на способ их передачи. В согласии должен быть указан срок его действия.

1 марта этого года вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия. В нем прописана процедура обязательного согласия на обработку персональных данных россиян любым оператором, обработка по умолчанию и при бездействии их владельца запрещена. Владелец данных имеет право в любой момент отозвать свое согласие, а оператор должен будет доказать законность своих действий в случае их утечки. Такое согласие может передаваться оператору персональных данных как непосредственно, так и через информационную систему, разработанную Роскомнадзором.

23 марта Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах пользования разрабатываемой им системы, который вызвал большой общественный резонанс, так как в нем была указана необходимость вносить для пользователей паспортные данные, которые бы затем проверялись через госуслуги. Некоторые СМИ расценили это как попытку ввести регистрацию в соцсетях новых пользователей по паспорту. В ведомстве это опровергли, подчеркнув, что пользование их системой является добровольным и не является обязательным условием для регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Минцифры считает, что соцсетям необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными с точки зрения получения согласия, в ближайшее время такой законопроект будет представлен, заявил 7 апреля глава ведомства Максут Шадаев.

Речь идет о том, чтобы упростить процесс идентификации пользователей соцсетей. Одновременно решается проблема накопления соцсетями большого количества данных, которые они получают в соответствии с новым законом об обязательном получении согласия, сказал он. В частности, обсуждается и авторизация в соцсетях через госуслуги, но обязательным условием является недоступность данных пользователя для самих соцсетей, сказал глава Минцифры.