Минсельхоз готовит предложения по квотированию импорта семян

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз готовит предложения по квотированию импорта семян и внесет их в таможенную подкомиссию, сообщил на съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) руководитель ведомства Дмитрий Патрушев.

"Мы ведем работу и выйдем сейчас на таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, с нашими научно-исследовательскими институтами заниматься производством собственных форм", - сказал министр.

Прежде всего, речь идет о товарных семенах.

"У нас рынок открыт для иностранной селекции, и ввозят, по сути дела, готовые формы. Родительские формы нам никто не дает, - сказал он. - И мы очень уязвимы в этой ситуации. Будем предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы".

Ситуацию с семенами в России Патрушев назвал непростой.

"По обеспечению доктрины продовольственной безопасности где-то внизу болтаемся того порога, который в ней обозначен - в 75% (индикатор самообеспечения собственными семенами - ИФ)", - сказал он.

Минсельхоз предлагает ограничить импорт семян не впервые. Ранее о таких планах было заявлено в августе 2022 года. Однако это вызвало обеспокоенность сельхозпроизводителей, которые предупреждали, что производство некоторых сельхозкультур напрямую зависит от импортных семян.

На правительственном часе в Госдуме в середине декабря Патрушев говорил, что министерство не будет принимать "никакие решения по квотированию импорта семян, которые будут в ущерб урожаю, нашему агропромышленному комплексу", отмечая, что "тем не менее, какие-то ограничения для того, чтобы развивать собственное селекцию, мы будем реализовывать". К тому времени конкретного решения по квотированию импорт семян еще не было.

По данным Минсельхоза, в 2022 году доля отечественных семян в агропромышленном комплексе страны составила порядка 60%. При этом по ряду культур этот показатель значительно ниже. В частности, по семенам сахарной свеклы он составляет 1,8%, картофеля - порядка 7%.