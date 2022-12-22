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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Песков отметил обязанность чиновников ездить в опасные для жизни районы ЛДНР

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Посещение некоторых районов Луганской и Донецкой народных республик опасно для жизни, но это не должно мешать чиновникам делать свою работу и не отменяет их рабочих командировок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, нужно ли контролировать частоту поездок чиновников в Донбасс.

"Есть командировки чиновников. Это совершенно нормально. Чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас в переходный период особого внимания, в период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны" - ответил Песков. - Чиновники обязаны туда ездить в большом количестве".

Он признал, что действительно пребывание в некоторых районах ДНР и ЛНР может быть опасным.

"В любом случае пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно и несет большие риски, в том числе риски для жизни. Это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые (делают это) по зову своего сердца, выполнять их миссию", - подчеркнул Песков.

Его также попросили прокомментировать обстрел гостиницы в Донецке, где 21 декабря были ранены премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Что касается этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненные, председатель правительства ДНР Хоценко и Дмитрий Рогозин. Мы, прежде всего, соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Рогозин госпитализирован в Донецке и ждет операции. Хоценко после ранения уже вернулся к работе. Еще два человека погибли от ран, уточнял врио главы ДНР Денис Пушилин.

ДНР ЛНР Кремль Дмитрий Песков Дмитрий Рогоззин Виталий Хоценко Донецк
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