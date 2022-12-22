Пушилин сообщил об обсуждении поставок в ДНР дополнительных систем ПВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о поставке в Донецкую народную республику дополнительных систем ПВО находится в проработке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

20 декабря он попросил президента Владимира Путина увеличить число систем ПВО в регионе.

"Да, действительно вопрос находится в проработке. Донецк на данном этапе нуждается в дополнительных современных системах ПВО, а также в усиленной контрбатарейной работе. Сейчас эти вопросы находятся на контроле", - сказал Пушилин 22 декабря.

На просьбу уточнить, когда по срокам могут произойти поставки систем ПВО, глава ДНР сказал, что "здесь Министерство обороны полностью владеет ситуацией".