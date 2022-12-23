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Кабмин выделит почти 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду и почти 70 млрд - "Кругу добра"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило Пенсионному фонду России почти 1,5 трлн руб. на выплаты пенсионерам, инвалидам и ветеранам, а также почти 70 млрд руб. в виде гранта на деятельность фонда "Круг добра" для лечения детей с редкими заболеваниями, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей, они пойдут на предоставление гражданам пенсий в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

За счет этих средств продолжится и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам, сказал премьер. "Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", - отметил Мишустин.

Также правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти 70 млрд рублей на лечение детей с редкими заболеваниями, сказал премьер.

"Правительство выделит фонду грант размером почти 70 млрд рублей, за счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости - за пределами РФ, а также нужными лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации", - сказал Мишустин.

По его словам, "очень важно, чтобы юным гражданам с редкими, жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране своевременно оказывалась такая поддержка".

Михаил Мишустин Пенсионный фонд России Круг добра
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