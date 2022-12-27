Мосгорсуд огласит приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник огласит приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову по уголовному делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях.

Заседание назначено на 14:00 часов.

Как сообщалось, в сентябре присяжные заседатели признали Арашуковых виновными по всем пунктам обвинения.

На основании вердикта присяжных гособвинение попросило приговорить обоих Арашуковых к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Еще четверым фигурантам их дела гособвинение попросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

Арашуковы в последнем слове заявили о невиновности и попросили суд о справедливости.

В зависимости от роли и степени участия фигурантов Следственный комитет России (СКР) предъявил фигурантам дела Арашуковых обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п."ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Арашуков-младший организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

Убийства Арашуков, настаивало обвинение, организовал по поручению отца, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на сотрудников правоохранительных органов для сокрытия своих преступлений.

Наконец, следствие вменило экс-сенатору ложный донос.

Кроме того, следствие установило, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. В частности, экс-сенатора сотрудники правоохранительных задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.