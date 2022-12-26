Колокольцев призвал все ведомства, использующие труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские ведомства, которые используют труд мигрантов, должны ужесточить контроль за их деятельностью, чтобы добиться снижения уровня криминальных проявлений, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитате (ГАК).

"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний - это незаконный оборот наркотиков", - сказал министр.

По его словам, "здесь нам необходимо ужесточить контроль".

"Несмотря на то, что, как я уже ранее говорил, 16 ведомств в нашей стране являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с министерства внутренних дел. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - подчеркнул Колокольцев.