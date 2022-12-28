Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку

Тимур Бекмансуров во время оглашения приговора в Пермском краевом суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в среду назначил пожизненный срок лишения свободы бывшему студенту Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Тимуру Бекмансурову за вооруженное нападение и убийство студентов и посетителей вуза, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Бекмансуров приговаривается к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - зачитал приговор судья Сергей Коробейников.

Первые три года заключения Бекмансуров будет отбывать в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима, уточнил судья.

Суд признал подсудимого виновным по п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 (убийство), ч.3 ст.30, п.п. "а,е,и" ст.105 (покушение на убийство), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: активное содействие в расследовании преступлений, признание вины, хронические заболевания и инвалидность. Среди отягчающих обстоятельств суд назвал использование оружия и боеприпасов.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 25,2 млн рублей.

Зал суда был заполнен журналистами, суд зачитывал приговор с 11 до 18 часов. Одному из слушателей во время оглашения приговора стало плохо, он покинул зал суда.

Стрельба в пермском вузе

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза. Во время задержания подсудимый выстрелил в сторону полицейского, который пытался его остановить. На тот момент Бекмансуров был студентом юридического факультета.

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину, однако мотивы своего поступка он не озвучивал, от дачи показаний отказался. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался. Является инвалидом третьей группы, по медицинским показаниям юноше ампутировали часть ноги.