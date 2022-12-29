В Кремле выразили обеспокоенность кризисом в Лачинском коридоре

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена развитием кризиса вокруг Лачинского коридора и намерена продолжить свою работу в контактах с Ереваном и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла. Российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия в контактах как с Ереваном, так и Баку", - сказал он на брифинге.

По его словам, кризис в Лачинском коридоре обсуждался на последней встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Петербурге.

"Тема Лачинского коридора детально обсуждалась позавчера в Санкт-Петербурге между Путиным и Пашиняном. Разговоры на этот счет будут продолжаться", - сказал Песков.

Лачинский коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, заблокирован азербайджанской стороной с 12 декабря.

27 декабря Пашинян в Петербурге заявил, что Лачинский коридор оказался вне контроля российского миротворческого контингента и что он хотел бы обсудить эту проблему с Путиным.