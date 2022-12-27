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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Пашинян хотел бы обсудить с Путиным проблему контроля над Лачинским коридором

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Петербурге , что связывающий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор после перекрытия азербайджанской стороной оказался вне контроля российского миротворческого контингента.

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"На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос - кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян на встрече с президентом Владимиром Путиным в Петербурге "на полях" неформального саммита СНГ.

По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор "должен быть под контролем российских миротворцев и Азербайджан гарантирует беспрепятственный проезд пассажиров, грузов".

"Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты", - отметил Пашинян.

Путин ранее сказал, что 26 декабря на "полях" саммита пообщался с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков затем уточнил, что речь не идет о полноформатных трехсторонних переговорах, "на полях" общались все, а трехстороннего общения Путина, Алиева и Пашиняна не было.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем 22 декабря отметил, что акция на Лачинской дороге носит законный характер, она проводится в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на территории Азербайджана и экологическими проблемами в связи с этим. Байрамов тогда отверг необоснованные претензии о том, что якобы азербайджанская сторона перекрыла Лачинскую дорогу. Он подчеркнул, что ежедневно на постоянной основе ряд автотранспортных средств пользуются ею, нет никаких препятствий для того, что местное население пользовалось ею для заготовки продовольствия и для медицинских услуг.

Хроника 27 сентября 2020 года – 27 декабря 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Лачинский коридор Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян Владимир Путин Азербайджан
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