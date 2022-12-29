Песков заявил, что для придания миротворцам РФ в Карабахе мандата ООН нужно согласие Баку и Еревана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что для придания российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе, мандата ООН, а также для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон - Армении и Азербайджана.

На просьбу журналистов прокомментировать предложение премьера Никола Пашиняна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Международные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. И это не только Армения, но и Азербайджан".

Представитель Кремля отметил при этом: "Армения является одним из наших ближайших союзников, Азербайджан является нашим ценным и дорогим партнером. И Российская Федерация продолжает и будет продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе".