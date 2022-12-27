Песков опроверг заявления о принуждении Армении к присоединению к Союзному государству

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, сообщает портал NEWS.am.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - цитирует Пескова портал.

По сообщениям армянских СМИ, секретарь Совета безопасности Армении сказал, что Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся Союзному государству России и Белоруссии.

Григорян в интервью Общественному телевидению Армении в минувший понедельник, отвечая на вопрос о давлении на Ереван по вопросу вступления в Союзное государство России и Белоруссии, заявил: "Естественно, давление на Армению идет и отсюда. И всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, то выявляются иные виды давления - в военном виде". Он заявил, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора "являются частью давления на Ереван".

"Все это в широком контексте, в контексте так сказать поддержки Азербайджана, получения какой-то дороги через территорию Армении в рамках так называемой коридорной логики. Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября, и основа или мотив данного кризиса в основном в этом", - сказал Григорян.

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что связывающий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор после перекрытия азербайджанской стороной оказался вне контроля российского миротворческого контингента.

"На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос - кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге "на полях" неформального саммита СНГ.

По его словам, согласно трехстороннему заявлению глав Армении, России и Азербайджан от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор "должен быть под контролем российских миротворцев и Азербайджан гарантирует беспрепятственный проезд пассажиров, грузов".

"Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты", - отметил Пашинян.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря.