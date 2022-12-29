Претендентов на долю Exxon в "Сахалине-1" определят по итогам заявочной кампании

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас невозможно назвать потенциальных претендентов на невостребованную долю Exxon Mobil в СРП-проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас рано говорить об этом. (Список претендентов - ИФ) будет определяться в соответствии с указом - критерии, заявки подаваться. Сейчас невозможно сказать", - отметил он.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в отношении проекта "Сахалин-1", предписывающий сменить оператора проекта с Exxon Neftegas Ltd. (успевшего к октябрю полностью остановить добычу на проекте - ИФ) на российское ООО. Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В соответствии с указом президента, "отказная" доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, которые определяются правительством. На проведение сделки отведено 4 месяца со дня завершения приема уведомлений иностранных участников о согласии принять в собственность доли в ООО "Сахалин-1".

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.