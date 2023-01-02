В РФ выявили минимальный с середины июля суточный прирост заболевших COVID-19

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 884 случая, что стало минимальным значением с середины июля прошлого года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 379 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 19,4%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 038 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 154. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки впервые с середины июля 2022 года опустилось ниже 4 тыс. заболевших и стало минимальным с 13 июля.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 50 умерших.

Выздоровели за сутки 4 489 человек, или на 15% меньше в сравнении с 1 января, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 807 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 393 805 умерших и 21 217 574 выздоровевших.