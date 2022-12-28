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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Северный флот сообщил о готовности фрегата "Адмирал Горшков" выйти в дальний поход

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Северный флот России сообщил о готовности направить в дальний поход один из самых современных кораблей ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков".

"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота завершил подготовку к дальнему походу", - сообщила пресс-служба флота в среду. "Завершающий этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней", - говорится в сообщении флота.

11 декабря "Адмирал Горшков" прибыл на базу в Североморск после технического обслуживания на "Кронштадском морском заводе", сообщали военные.

В РоссииФрегат "Горшков" с "Цирконами" будет поставлен на дежурство в январеЧитать подробнее

21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил: "В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По официальной информации, "Адмирал Горшков" участвовал в испытаниях "Циркона".

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Адмирал Горшков
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