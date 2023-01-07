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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Что случилось этой ночью: суббота, 7 января

Сбитый беспилотник в Севастополе, американский пакет помощи Украине и потеря Джеком Ма контроля над Ant Group

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Православные верующие 7 января празднуют Рождество. Президент РФ Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. В последний раз глава государства оставался на 7 января в Москве в 2001 году.

- Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, в ночь на субботу над Северным молом был сбит беспилотник.

- Власти США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $3 млрд. В него в числе прочего войдут 50 унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц, а также зенитные ракеты RIM-7 и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

- Джек Ма лишится контроля над Ant Group. Компания предоставит право независимого голоса десяти лицам, включая основателя, руководство и персонал, что фактически лишит миллиардера контроля над Ant Group.

- Сильные морозы отступят из Москвы и Подмосковья в четверг. В этот день ожидается повышение температуры до -4 - -9 градусов, но и это ниже нормы на три градуса. Самым холодным днем станет 7 января, когда днем будет от -20 до -25 градусов.

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