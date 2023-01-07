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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:25

Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин впервые за много лет встречает Рождество в Москве, посещая службу в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Кадры с главой государства показал телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

Президент посетил службу один. Его встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Благовещенский собор является одним из древнейших и богатых произведениями искусства памятников Московского Кремля. Он был построен при Иване III в 1484-1489 годах. По свидетельству летописи, храм создавали псковские мастера. В облике собора черты московской архитектуры соединились с деталями, характерными для псковского зодчества. Собор был домовой церковью русских великих князей и царей на протяжении столетий. В нем хранились священные реликвии: мощи, особо почитаемые иконы, старинные книги, драгоценные сосуды. Настоятель Благовещенского собора традиционно являлся духовником царя. После революции 1917 года собор был закрыт. С 1993 года в нем возобновлены богослужения.

В 2022 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

До сих пор в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В прошлом году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Владимир Путин Рождество
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