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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:25

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу.

Обращаясь к телезрителям перед началом ее трансляции, он назвал Рождество не просто историческим событием, а событием, которое круто изменило весь ход человеческой истории.

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Патриарх попросил сегодня помолиться в том числе за верующих канонической Церкви на Украине, "которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры". При этом он выразил уверенность, что период нынешних испытаний, которые переживает Украинская православная церковь, непременно останется позади, и "по прошествии какого-то времени многие будут с иронией, а может быть, просто с улыбкой вспоминать эти жалкие потуги разрушить каноническую Православную церковь на Украине".

В общей сложности торжественные богослужения проходят более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Родившегося Спасителя 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской православных церквях.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около 2 тыс. лет.

Патриарх Кирилл Рождество
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