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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Старобешевская и Зуевская ТЭС получили повреждения при ракетных ударах по ДНР

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Старобешевская и Зуевская ТЭС повреждены в результате ракетных ударов по ДНР, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня в Донецкой народной республике.

"Поселок Новый свет: зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Город Зугрэс: зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье СЦКК ДНР.

Сообщается, что по Зугрэсу был нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У", а по поселку Новый свет - с использованием реактивных систем залпового огня.

ДНР
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