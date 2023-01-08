Старобешевская и Зуевская ТЭС получили повреждения при ракетных ударах по ДНР

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Старобешевская и Зуевская ТЭС повреждены в результате ракетных ударов по ДНР, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня в Донецкой народной республике.

"Поселок Новый свет: зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Город Зугрэс: зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье СЦКК ДНР.

Сообщается, что по Зугрэсу был нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У", а по поселку Новый свет - с использованием реактивных систем залпового огня.