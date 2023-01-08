Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Архивное фото ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет снова остановлено на полдня во вторник, 10 января, сообщил Минтранс РФ.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (по Москве) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Мост уже неоднократно закрывали для проведения ремонтных работ, в последний раз - 21 декабря.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.