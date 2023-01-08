Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта
Архивное фото
ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет снова остановлено на полдня во вторник, 10 января, сообщил Минтранс РФ.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (по Москве) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Мост уже неоднократно закрывали для проведения ремонтных работ, в последний раз - 21 декабря.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте

Бытовой газ взорвался в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте

Что произошло за день: суббота, 7 января

Взрыв на газопроводе в ЛНР оставил без газа 11 тыс. абонентов

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что соблюдают режим прекращения огня, а Киев ведет обстрелы

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России
Пандемия коронавируса

В РФ не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "Кракен"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });