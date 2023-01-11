Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временный дефицит некоторых лекарственных препаратов в РФ из-за повышенного спроса может спровоцировать задержки в их доставке в аптеки, сообщили в среду Росздравнадзоре.

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что временная дефектура (отсутствие в аптеке) тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы.

"Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются", - сообщили в Росздравнадзоре.

В связи с этим Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. "Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют: в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем - своим здоровьем", - добавили в пресс-службе.