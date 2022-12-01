ФАС предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с органами власти и экспертным сообществом разработали предложения по усовершенствованию механизма перерегистрации цен на дефицитные лекарственные препараты; инициативы направлены в Минздрав, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Предложения о внесении изменений в постановление правительства 1771 направлены в Минздрав России. Инициативы способствуют установлению наиболее сбалансированных цен для производителей, потребителей и госорганизаций здравоохранения, которые закупают препараты, в том числе для льготных категорий граждан", - говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что основанием для их разработки стал анализ результатов перерегистрации цен на дефектурные (отсутствующие в аптеке) лекарственные препараты.

В частности, предлагается установить трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о дефектуре; в настоящее время такой срок отсутствует.

"После устранения причин отказа Минздрава России и антимонопольного ведомства в перерегистрации цен производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефицита лекарственного препарата. Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препарата с полок аптек, так как риск возникновения дефицита сохраняется из-за того, что цена не перерегистрирована. Предложенная мера позволит исключить этот этап из процедуры, что значительно повысит ее оперативность", - сообщили в ФАС.

В ведомстве также отметили, что необходимо повысить прозрачность процесса установления дефектуры лекарств. ФАС предлагает оповещать фармпроизводителей как о положительных, так и об отрицательных заключениях Росздравнадзора по результатам мониторинга рисков возникновения дефицита в личных кабинетах ресурсов. Таким образом, предполагается, что они будут проинформированы и смогут своевременно готовить документы на перерегистрацию цены.

В ФАС пояснили, что соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства РФ от 31 октября 2020 года 1771 "Об утверждении особенностей госрегулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и внесении изменений в отдельные акты правительства РФ".

В свою очередь директор по взаимодействию с органами госвласти российской фаркомпании "Герофарм" Вилена Галкина, комментируя данные инициативы, отметила, что один из самых серьезных вопросов в настоящее время – не допустить дефицит лекарств из-за выросших цен на вспомогательные материалы, упаковку и транспортировку.

"Поэтому внесение изменений в постановление 1771 – правильная и своевременная инициатива. В сложившихся условиях необходимы механизмы оперативного реагирования, не допускающие затягивания процесса перерегистрации цен на те препараты, которые находятся в зоне риска, и предложенные изменения будут способствовать этому", - заявила она.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Алексей Кедрин отметил, что предлагаемые меры, в случае их окончательного принятия, позволят усовершенствовать процедуру перерегистрации предельных отпускных цен производителей, и, в конечном итоге, снизить риски дефектуры лекарственных препаратов.

"Эти предложения учитывают, в том числе, полугодовую практику по применению последней редакции данного постановления, опыт Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС, других участников оборота лекарственных препаратов", - добавил он. При этом, как отметили в ФАС, ассоциация также участвовала в разработке предложений.