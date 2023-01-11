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Новый подвариант коронавируса "кракен" в России пока не обнаружен

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название "кракен" и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен, сообщила начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина.

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"На 10 января у нас вариант коронавируса "кракен" при обследовании больных в РФ не обнаружен", - сказала Шарабакина в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она уточнила, что данный штамм характеризуется высокой заразностью, но "течение заболевания, по информации, которую мы имеем, легкое".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "самым заразным из тех, что были выявлены до этого".

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2023 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус Роспотребнадзор
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