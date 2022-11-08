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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года", - сказал Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.

Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.

Владимир Путин
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