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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Более 2,5 тыс. россиян получат жилищные сертификаты в 2023 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. россиян в 2023 году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, на эту меру поддержки предусмотрено почти 12 млрд рублей, сообщает правительство РФ в воскресенье.

График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В кабинете министров сообщили, что сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

"В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", - добавили в правительстве.

Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Михаил Мишустин
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